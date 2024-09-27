В Україні не вщухає ажіотаж навколо картоплі: скільки вже коштує кілограм

Оптові ціни на картоплю в Україні зараз найвищі як мінімум за останні 7 років.

Ціни на картоплю в Україні продовжують стрімко дорожчати. Основною причиною подорожчання стало те, що фермери продають невеликі обсяги овоча, тому що основну частину врожаю закладають на зберігання.

Аналітики EastFruit повідомили, що наразі українські фермери продають картоплю гуртом по 15-20 грн/кг ($0,36-0,48/кг), що в середньому на 18% дорожче, ніж попереднього тижня.

За словами виробників, попит на продукцію зараз істотно перевищує пропозицію, а фермери воліють закласти максимальні обсяги якісної продукції для тривалого зберігання. Вони вважають, що у зв'язку із ситуацією на ринку ціни на овоч будуть й надалі дорожчати.

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Крім того, ринок турбують повідомлення про різке зниження виробництва картоплі в північних та центральних регіонах України через посуху.

Зазначається, що в аналогічний період 2023 року виробники продавали картоплю в середньому на 65% дешевше, ніж цього року. При цьому оптові ціни на картоплю в Україні зараз найвищі, як мінімум за останні 7 років.

Причиною ситуації, що склалася, оператори ринку називають зниження врожайності овоча цього сезону через несприятливі погодні умови в період вегетації, зокрема, через спекотну посушливу погоду на всій території країни протягом усього липня.

Ціни на продукти в супермаркетах України

В Auchan картоплю продають по 24,20 грн/кг.

У Сільпо овоч можна купити трохи дорожче - 25 грн/кг.

При цьому в АТБ картопля обійдеться в 24,95 гривні за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

У Держстаті повідомили, що в серпні оптові ціни в Україні у виробників промислової продукції зросли на 31,2%, як порівняти із серпнем 2023 року. Зазначається, що найбільше зросли ціни на молочні продукти.

Варто зазначити, що минулого тижня оптові ціни на низку овочів значно збільшилися. На ситуацію вплинули погодні умови та сезонні чинники.

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