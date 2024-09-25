Ціни на капусту рвонули вгору: скільки коштує кілограм овоча в Україні

Широкий ціновий діапазон виробники пояснюють різною якістю овочів.

Ціни на капусту в Україні почали підвищуватися з самого початку поточного тижня. Зараз на українському ринку обмежена пропозиція, що стимулює зростання цін в умовах активної торгівлі в міжсезоння

Алітики проєкту EastFruit зазначили, що фермери пропонують білокачанну капусту до продажу в діапазоні 18-25 грн/кг ($0,44-0,60/кг), що в середньому на 22% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Широкий ціновий діапазон виробники пояснюють різною якістю овочів. За словами продавців, попит стабільний у різних цінових сегментах.

При цьому фермери повідомили, що подорожчання капусти пояснюється значним скороченням пропозиції овоча на ринку, оскільки багато виробників завершили сезон реалізації середніх сортів, а до збирання врожаю пізньої капусти ще не приступили. Водночас попит на капусту досить високий, що провокує зростання цін.

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Варто зазначити, що наразі капуста в Україні коштує вже в середньому в 3,3 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому не виключено, що ціни на овоч зростуть ще більше на початку наступного тижня, але вже за тиждень-другий, коли на ринок почне масово надходити капуста пізніх сортів, варто очікувати падіння цін.

Ціни на капусту в супермаркетах України

У Сільпо овоч можна купити по 36 гривень за кілограм.

При цьому в АТБ капуста буде значно дешевшою - 29,95 грн/кг.

А в Auchan овоч можна купити за 28,10 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

За даними Держстату, українські виробники переписали ціни на низку продуктів. Так, у серпні поточного року оптові ціни у виробників промислової продукції зросли на 31,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

При цьому ціни на внутрішньому ринку зросли на 35%, за межами країни - на 6,7%. Найбільше зросли ціни на молочні продукти.

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