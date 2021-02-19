У 2021 році площа зрошуваних земель збільшиться до 624,8 тисячі га.

Державне агентство водних ресурсів України цього року планує збільшити площу зрошуваних земель на третину до 624,8 тисячі га.

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Про це повідомив глава Держводагентства Валентин Шліхта, презентуючи підсумки роботи відомства за 2020 рік.

"Минулого року була значно збільшена площа поливів – до 463,6 тисячі га.цього року ми також плануємо збільшити меліоративні площі: сьогодні у підготовці агентства знаходяться зрошувальні системи, які дозволять здійснювати полив на площі 624,8 тисячі га", - сказав він.

Зокрема, до нового сезону була підготовлена державна міжгосподарська зрошувальна система, насосні станції, гідротехнічні споруди та канали для поливу сільгоспкультур на площі понад 600 тисяч га та ведення сільського господарства на осушених землях площею 2,79 мільйона га.

Що цьому передувало

У жовтні 2020 року Кабінет Міністрів затвердив план реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року.

На думку уряду, реалізація стратегії дозволить залучити інвестиції в сферу меліорації.

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Автор: Ганна Нагорна