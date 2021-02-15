Також ОАЕ мають намір збільшити товарообіг з Україною.

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) мають намір збільшити товарообіг і інвестиції в агросектор України в 10 разів – до 2 мільярди доларів на рік.

Читайте такожНімецький інвестор розповів, як у нього "віджали" підприємство в УкраїніПро це на своїй сторінці в Facebook повідомив позаштатний радник керівника офісу президента України (ОП), екс-міністр розвитку економіки Тимофій Милованов після зустрічі президента Володимира Зеленського з принцом Абу-Дабі, заступником верховного Головнокомандувача Збройними силами ОАЕ, шейхом Мухаммадом ібн Заїдом Аль Нахайяном.

"Сьогодні мені пощастило бути на зустрічі з наслідним принцом (хто де-факто керує) ОАЕ. Він дав завдання своїй команді збільшити товарообіг і інвестиції в агро з Україною в 10 разів за кілька років, тобто, довести до 2 мільярдів доларів на рік", - написав Милованов на своїй сторінці в Facebook в неділю.

Що цьому передувало

Українська делегація під головуванням президента Володимира Зеленського підписала в Об'єднаних Арабських Еміратах меморандуми та контракти на загальну суму від 3 мільярдів доларів США.

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Автор: Ганна Нагорна