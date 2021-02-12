Вартість картоплі в середньому на 29% вища, ніж в аналогічний період 2020 року.

На тлі негоди, яка від 8 лютого накрила Україну, фермери впевнено підвищують ціни на картоплю.

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Про це повідомляє "АПК-Інформ: овочі та фрукти".

Наразі фермери пропонують до продажу якісну картоплю по 8-10 гривень/кілограм, що в середньому на 14% дорожче, ніж тижнем раніше. Також, на ринку присутня і картопля, товарні характеристики якої не завжди влаштовують споживача, ціна на таку продукцію становить в середньому по 7,50 гривні/кілограм.

Зазначається також, що причиною цінового зростання є обмежена пропозиція картоплі на ринку через несприятливі погодні умови та перебої з постачанням через морози та снігові замети на дорогах. Також обсяги пропозиції картоплі в поточному сезоні поступаються торішнім.

Таким чином, загалом вартість картоплі в Україні в середньому на 29% вища, ніж в аналогічний період 2020 року. Водночас більшість гравців ринку прогнозують, що як тільки погодні умови стабілізуються, зростання цін у сегменті картоплі може зупинитися.

Що цьому передувало

Споживча інфляція в Україні в грудні 2020 року в річному вираженні - у порівнянні з груднем 2019 року - становила 5%, прискорившись з 4,1% роком раніше.

16 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про те, що буде з доходами держбюджету-2021.

18 грудня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році планується зростання економіки на 4,6%, а також помірна інфляція.

21 січня 2021 року було оприлюднено прогноз згідно з яким Національний банк України очікує прискорення інфляції у першому півріччі 2021 року з поверненням у цільовий діапазон 5%±1 п.п. у першому півріччі 2022 року.

Споживча інфляція в Україні в січні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з січнем 2020 року - становила 6,1%, прискорившись з 5% у грудні.

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Автор: УНІАН