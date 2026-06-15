Провальний проєкт: у Росії планують закрити завод з виробництва путінського лімузина

Aurus розробили спеціально для публічних поїздок голови Кремля та вищого керівництва РФ.

Серійне виробництво російських люксових автомобілів бренду Aurus виявилося нерентабельним, тому майданчик для їх складання в Татарстані планують закрити. Про це повідомив Telegram-канал "Русский автомобиль etc".

"Собівартість складання в ОЕЗ (Особлива економічна зона, – УНІАН) "Алабуга" настільки висока, що цей проєкт ніколи не стане рентабельним, за жодного обсягу виробництва. До того ж попиту на Aurus майже немає, тож про раніше заявлені п’ять тисяч автомобілів на рік не йдеться", – повідомляє канал з посиланням на неназвані джерела в російській автомобільній галузі.

За словами фахівців, в НАМІ, який є розробником Aurus, завжди розуміли, що йдеться про штучне складання. Але в автомобільному інституті були "змушені говорити" про п’ять тисяч машин, адже жоден постачальник не погодився б на обсяг у 300 автомобілів на рік.

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Одне з джерел повідомило, що цей рік завод, найімовірніше, ще відпрацює. Але вже у вересні розпочнеться ліквідація офісу "Ауруса" в Хімках, а працівникам запропонують переїзд до Петербурга. Туди ж, у Шушари, вже запрошують людей із Єлабуги, але поки що мало хто погодився.

"У Петербурзі, на колишньому заводі Toyota, зараз узагалі спостерігається серйозний кадровий дефіцит: поки тривали переговори з FAW, працівники перейшли на інші сусідні підприємства (БАЗ, екс-GM, екс-ХММР), і набрати нових досить складно. Пропонують фактично вахтовий метод працевлаштування", – пише Telegram-канал.

Експерти додають, що самі машини Aurus продовжить збирати НАМІ. Майданчик нібито розширять щонайменше до 250 машин на рік. Це має покрити потреби ринку з урахуванням замовлень від путінського Гаража особливого призначення та інших державних структур.

Довідка УНІАН. Aurus Motors – це російська марка автомобілів представницького та вищого класу, раніше відома під проєктними позначеннями "Єдина модульна платформа" та проєкт "Кортеж".

Випуск автомобілів Aurus розпочався у 2018 році на майданчику НАМІ в Москві. Повноцінне серійне виробництво автомобілів Aurus було офіційно запущено у 2021 році на заводі компанії "Соллерс" у місті Єлабуга.

До складу модельного ряду входять седан, броньований лімузин, позашляховик та мікроавтобус.

За даними The Moscow Times, наразі ціна автомобілів Aurus стартує приблизно від 50 млн рублів (близько 695 000 доларів), а рестайлінговий лімузин Senat у подовженій версії коштує від 117 млн рублів (близько 1 616 000 доларів).

Як повідомляється, минулого року в Єлабузі було випущено менш ніж 150 автомобілів, ще близько 100 зібрали на іншому майданчику.

Російський автопром – інші новини

Раніше Reuters повідомив, що під час візиту до Північної Кореї президент Росії Володимир Путін передав Кім Чен Ину в подарунок лімузин марки Aurus, який позиціонували як "повністю російську розробку".

Водночас журналістське розслідування показало, що значна частина комплектуючих для цього автомобіля була виготовлена в країнах, які Росія відносить до недружніх.

Митна документація свідчила, що виробник цього автомобіля закуповував імпортні комплектуючі на мільйони доларів, причому значна частина таких деталей постачалася до РФ з Південної Кореї.

Нагадаємо також, що нещодавно в Росії вперше показали новий автомобіль представницького класу, який виявився переробленою версією китайського седана Hongqi H9.

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