Зазначається, що Путін вдруге дарує машину від російського автопрому лідеру КНДР.

Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Північної Кореї подарував Кім Чен Ину нібито повністю російський лімузин від компанії Aurus. Журналісти з'ясували, що багато деталей цього авто насправді вироблено в недружніх країнах.

Видання Reuters пише, що розкішний седан, презентований 2018 року, мав уособлювати вітчизняну майстерність і зниження залежності Росії від імпортних технологій і товарів.

При цьому митні записи показують, що компанія, яка виробляє це авто, використовує імпортні деталі на мільйони доларів, багато з яких надходять до Росії з Південної Кореї. Імпорт вказує на те, що Росія продовжує покладатися на західні технології, намагаючись подолати спроби Заходу відрізати її від глобальних ланцюжків поставок через війну в Україні.

Відео дня

Росія імпортувала обладнання та компоненти на суму щонайменше 34 мільйони доларів у період з 2018 до 2023 року для збірки автомобілів і мотоциклів Aurus. Імпорт включав кузовні деталі, датчики, програмовані контролери, перемикачі, зварювальне обладнання та інші компоненти на суму майже 15,5 мільйона доларів, ввезені з Південної Кореї. Деталі також імпортувалися з Китаю, Індії, Туреччини, Італії та інших країн ЄС.

При цьому тільки з лютого 2022 року в Росію було імпортовано товарів на суму майже 16 мільйонів доларів, зокрема деталей на 5 мільйонів доларів, вироблених у Південній Кореї.

Серед південнокорейських постачальників виділяється виробник промислового обладнання Kyungki Industrial Co, виробник кузовних деталей BYT CO LTD і постачальник акумуляторів Enertech International Inc.

Офіційний представник Kyungki Industrial Co підтвердив, що компанія постачала запчастини для Aurus LLC і продовжує це робити. Компанія не стурбована можливими санкціями, сказав чиновник.

Також постачали товари італійський виробник пластикових деталей Industrie Ilpea Spa і гонконгська компанія Rain Electronics.

Лімузин Aurus Senat - що відомо

Путін подарував Кіму всього два автомобілі Aurus - під час візиту Кіма до Росії в лютому, а також у червні під час візиту до Північної Кореї.

Aurus Senat, виконаний у ретро-стилі радянського лімузина ЗІЛ, є офіційним президентським автомобілем Росії, його використовував Путін на його президентських інавгураціях у 2018 і 2024 роках. Авто розроблено російським державним науково-дослідним інститутом НАМІ в партнерстві з російським автовиробником "Соллерс".

Aurus продав 107 автомобілів у Росії у 2023 році. Компанія випускає чотири моделі, включно з позашляховиком і броньованою версією. Ціни на ці авто стартують від 46,625 мільйона рублів (528 356 доларів). Серед клієнтів - президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов.

Варто зазначити, що Aurus LLC потрапила під санкції США в лютому 2024 року.

Візит Путіна до Північної Кореї - останні новини

Зазначається, що Путін відвідав Північну Корею 18-19 червня. Ця поїздка стала першою для російського диктатора з 2000 року.

Під час зустрічі йшлося про "всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і КНДР", яке передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників.

Вас також можуть зацікавити новини: