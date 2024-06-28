Президент Росії Володимир Путін під час візиту до Північної Кореї подарував Кім Чен Ину нібито повністю російський лімузин від компанії Aurus. Журналісти з'ясували, що багато деталей цього авто насправді вироблено в недружніх країнах.
Видання Reuters пише, що розкішний седан, презентований 2018 року, мав уособлювати вітчизняну майстерність і зниження залежності Росії від імпортних технологій і товарів.
При цьому митні записи показують, що компанія, яка виробляє це авто, використовує імпортні деталі на мільйони доларів, багато з яких надходять до Росії з Південної Кореї. Імпорт вказує на те, що Росія продовжує покладатися на західні технології, намагаючись подолати спроби Заходу відрізати її від глобальних ланцюжків поставок через війну в Україні.
Росія імпортувала обладнання та компоненти на суму щонайменше 34 мільйони доларів у період з 2018 до 2023 року для збірки автомобілів і мотоциклів Aurus. Імпорт включав кузовні деталі, датчики, програмовані контролери, перемикачі, зварювальне обладнання та інші компоненти на суму майже 15,5 мільйона доларів, ввезені з Південної Кореї. Деталі також імпортувалися з Китаю, Індії, Туреччини, Італії та інших країн ЄС.
При цьому тільки з лютого 2022 року в Росію було імпортовано товарів на суму майже 16 мільйонів доларів, зокрема деталей на 5 мільйонів доларів, вироблених у Південній Кореї.
Серед південнокорейських постачальників виділяється виробник промислового обладнання Kyungki Industrial Co, виробник кузовних деталей BYT CO LTD і постачальник акумуляторів Enertech International Inc.
Офіційний представник Kyungki Industrial Co підтвердив, що компанія постачала запчастини для Aurus LLC і продовжує це робити. Компанія не стурбована можливими санкціями, сказав чиновник.
Також постачали товари італійський виробник пластикових деталей Industrie Ilpea Spa і гонконгська компанія Rain Electronics.
Лімузин Aurus Senat - що відомо
Путін подарував Кіму всього два автомобілі Aurus - під час візиту Кіма до Росії в лютому, а також у червні під час візиту до Північної Кореї.
Aurus Senat, виконаний у ретро-стилі радянського лімузина ЗІЛ, є офіційним президентським автомобілем Росії, його використовував Путін на його президентських інавгураціях у 2018 і 2024 роках. Авто розроблено російським державним науково-дослідним інститутом НАМІ в партнерстві з російським автовиробником "Соллерс".
Aurus продав 107 автомобілів у Росії у 2023 році. Компанія випускає чотири моделі, включно з позашляховиком і броньованою версією. Ціни на ці авто стартують від 46,625 мільйона рублів (528 356 доларів). Серед клієнтів - президент Туркменістану Сердар Бердимухамедов.
Варто зазначити, що Aurus LLC потрапила під санкції США в лютому 2024 року.
Візит Путіна до Північної Кореї - останні новини
Зазначається, що Путін відвідав Північну Корею 18-19 червня. Ця поїздка стала першою для російського диктатора з 2000 року.
Під час зустрічі йшлося про "всеосяжне стратегічне партнерство між Росією і КНДР", яке передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників.