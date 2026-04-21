Ці моделі – поза конкуренцією: названо найпопулярніші в Україні авто з Китаю

Серед нових легковиків китайського походження найбільшим попитом користується BYD Leopard 3.

У першому кварталі 2026 року українці придбали 2608 легкових автомобілів, імпортованих з Китаю. Про це повідомляє "УкрАвтопром".

Загальний обсяг машин з Китаю зменшився на 5% у порівнянні з першим кварталом 2025 року. Переважну частину становили нові авто – 2230 одиниць (+3%), а вживані - лише 378 (–36%).

Частка електромобілів серед легковиків з Китаю склала 58% проти 83% роком раніше.

Якщо казати про окремі моделі, то серед нових легковиків китайського походження найбільшим попитом користується компактний електричний позашляховик BYD Leopard 3. На тлі конкурентів модель виділяється виразним сучасним дизайном. Серед інших переваг – передові (як для свого цінового сегменту) технології.

ТОП-5 моделей нових легковиків з Китаю:

BYD Leopard 3 – 216 од.; BYD Sea Lion 06 – 181 од.; Volkswagen ID. UNYX – 125 од.; Zeekr 001 – 120 од.; BYD Song Plus – 88 од.

Серед вживаних автомобілів китайського походження найбільшим попитом в Україні користується середньорозмірний кросовер Buick Envision. Водночас дуже близько до нього знаходяться дві моделі BYD.

ТОП-5 моделей вживаних легковиків з Китаю:

Buick Envision – 39 од.; BYD Song Plus – 30 од.; BYD Song L – 30 од.; Zeekr 001 – 21 од. Volvo S90 – 18 од.

Авторинок України – інші новини

Минулого місяця автопарк України поповнився 5,1 тис. дизельних автомобілів (на 8% менше, ніж торік). Серед нових дизельних легковиків лідером авторинку виступає Renault Duster, який традиційно користується дуже великою популярністю в Україні.

Крім того, минулого місяця автопарк країни поповнився 13,1 тис. бензинових легковиків, що на 22% більше, ніж торік. Лідером за популярністю серед нових авто з бензиновими двигунами залишається Hyundai Tucson.

