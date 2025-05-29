BYD Song є компактним кросовером, який серійно випускають з 2015 року.

Новий рейтинг найбільш продаваних автомобілів у Китаї у 2025 році продемонстрував лідерство BYD Song, хоча моделі Geely також показують гарний приріст продажів. Про це повідомляє автомобільний портал Focus2Move.

Станом на квітень 2025 року, модель BYD Song продемонструвала зростання на 4,1%, зайнявши перше місце на китайському ринку. BYD Qin Plus посів другу позицію, тоді як Tesla Model Y опинилась на третьому місці.

Зазначимо, що BYD Song є компактним кросовером, який серійно випускають з 2015 року. Автомобіль користується популярністю не тільки в КНР – на сьогодні він став одним з найбільш продаваних SUV у світі.

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ТОП-10 найпопулярніших авто в Китаї:

• BYD Song – (+4.1%);

• BYD Qin Plus – (-22.8%);

• Tesla Model Y – (-13.5%);

• BYD Seagull – (+10.3%);

• Wuling Hongguang Mini EV – (+76.5%);

• Geely Xingyue L – (+55%);

• Geely Xingyuan – (дані відсутні);

• Volkswagen Lavida – (-0.2%);

• Nissan Sylphy – (-19.1%);

• Xiaomi SU7 – (+1079%).

Автомобілі з Китаю – інші новини

Нещодавно фахівці назвали десятку найпопулярніших в Україні автомобілів з Піднебесної. Серед нових легковиків найбільшим попитом у квітні користувався BYD Song Plus.

Друге місце посів Zeekr 001, тоді як на третьому опинився автомобіль Audi Q4, зібраний у Китаї.

Також нагадаємо, що BYD уперше продала в Європі більше електричних авто, ніж Tesla.

Експерти зазначають, що показники Tesla на головних ринках Європи продовжують знижуватися, незважаючи на нещодавнє оновлення флагманської моделі Model Y.

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