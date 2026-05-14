Названо дизельні авто, які розмітають на українському ринку: ТОП-5 вживаних і нових

Упродовж минулого місяця український автопарк поповнився 5 тисячами автомобілів із дизельними двигунами. Про це повідомляє "УкрАвтопром".

Цей результат на 12% поступається показнику квітня 2025 року. Із загальної кількості 1,2 тис. становили нові авто (+2%), тоді як 3,8 тис. – вживані, імпортовані з-за кордону (-16%).

Серед нових дизельних легковиків перше місце посів кросовер Renault Duster, який українці традиційно цінують за універсальність, надійність та пристосованість до вітчизняних дорожніх умов. Одразу за ним знаходяться кросовери від Volkswagen, які загалом мають ті самі переваги, що й авто від французького виробника.

ТОП-5 найпопулярніших нових дизельних автомобілів:

Renault Duster – 404 од.; Volkswagen Touareg – 107 од.; Volkswagen Tiguan – 84 од.; Škoda Kodiaq – 70 од.; Toyota Land Cruiser Prado – 58 од.

Щодо імпортованих вживаних дизельних автомобілів, то тут на першій позиції опинився Renault Mégane, однією з головних переваг якого стала доступна ціна.

ТОП-5 найпопулярніших імпортованих вживаних дизельних авто:

Renault Mégane – 303 од.; Nissan Qashqai – 279 од.; Škoda Octavia – 251 од.; Volkswagen Passat – 203 од.; Hyundai Santa Fe – 159 од.

Авторинок України – останні новини

Упродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано 13,6 тисячі легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Цей показник на 15% перевищує результат аналогічного періоду минулого року.

Серед нових легкових автомобілів із бензиновими двигунами перше місце посів Hyundai Tucson, який покупці обирають за поєднання доступної ціни, функціональності, надійності та сучасного дизайну.

Повідомлялося також, у квітні в Україні було зареєстровано 19,6 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих з-за кордону. Найбільшу частку в цьому сегменті становили бензинові авто, а лідером серед імпортованих уживаних автомобілів став Volkswagen Golf.

