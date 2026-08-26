Свіжопригнані авто, які розмітають покупці: ТОП-10 очолив популярний кросовер

Найбільшу частку у сегменті становили бензинові автомобілі.

У липні українці придбали 6,8 тисячі вживаних легкових авто віком до п’яти років, ввезених з-за кордону. Про це повідомляє "УкрАвтопром".

Нагадаємо, минулого місяця український автопарк поповнили 22,6 тис. імпортованих вживаних легковиків. Таким чином, авто віком до п’яти років становили близько 30% від загальної кількості.

Найбільшу частку у цьому сегменті становили бензинові автомобілі – на них припало 44%. Електрокари охопили 32% ринку, гібриди – 19%, дизельні автомобілі – 4%, а машини з ГБО – лише 1%.

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Рейтинг вкотре продемонстрував колосальний інтерес українців до кросоверів. Лідером став знаменитий Tesla Model Y: разом із седаном Model 3 автомобілі Tesla посіли перші дві позиції рейтингу.

Загалом десятка лідерів виглядає так:

Tesla Model Y – 477 од. Tesla Model 3 – 358 од. Nissan Rogue – 325 од. Mazda CX-5 – 266 од. Volkswagen Tiguan – 261 од. Ford Escape – 178 од. Audi Q5 – 170 од. Kia Niro – 154 од. Hyundai Ioniq 5 – 138 од. Chevrolet Bolt – 129 од.

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У липні український автопарк поповнили 1026 легковиків китайського виробництва. Порівняно з аналогічним місяцем минулого року обсяги такого імпорту скоротилися вдвічі. Більшість автомобілів, завезених із Китаю, припала на електромобілі.

Водночас попит на вживані авто зі США продовжив зростати. За минулий місяць українці придбали понад 5,2 тис. таких машин – на 8% більше, ніж роком раніше. Близько половини імпортованих зі США автомобілів мали бензинові двигуни.

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