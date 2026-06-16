Довший за танк 'Шерман': визначено найпопулярніший автомобіль у США

Цей пікап залишається бестеселером на ринку США вже багато років.

За період з початку 2026 року по травень рейтинг найпопулярніших нових автомобілів у США очолює пікап Ford F-Series. Про це повідомляє Focus2Move.

Продажі автомобіля скоротилися у річному вимірі на 15,1%, але він все одно займає переконливі 4,5% американського ринку.

Ford F-Series – без перебільшення легендарна серія повнорозмірних пікапів, які випускаються компанією Ford Motor Company з 1948 року. Станом на сьогодні виробник випустив понад 40 мільйонів таких авто.

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На другій позиції розташувався Chevrolet Silverado, який також являє собою повнорозмірний пікап. Його почали виробляти у 90-ті і сьогодні модель займає 3,6% американського ринку.

Варто сказати, що сучасні версії Ford F-Series та Chevrolet Silverado є одними з найбільших серійних автомобілів на ринку. Так, довжина більшості версій моделі F-Series перевищує 5800 мм. Приблизно таку довжину має американський середній танк періоду Другої світової війни M4 Sherman.

Водночас це не повинно нікого дивувати, адже конструктивно Ford F-Series та Chevrolet Silverado є ближчими до повноцінних вантажівок, аніж до звичайних легкових авто. При цьому обидві моделі дуже комфортні і їх можна використовувати для повсякденних поїздок.

Загалом десятка лідерів американського авторинку виглядає так:

Ford F-Series (-15,1%); Chevrolet Silverado (-1%); Honda CR-V (+2,5%); Ram Pickup (+16,7%); Toyota Camry (+13,4%); GMC Sierra (-3,9%); Chevrolet Equinox (-4,7%); Tesla Model Y (+3,5%); Nissan Rogue (+30,3%); Toyota RAV4 (-40%).

Світовий авторинок – інші новини

Раніше УНІАН писав, що у першому кварталі 2026 року лідером серед нових автомобілів на європейському ринку став Renault Clio.

Ця модель традиційно користується попитом завдяки поєднанню сучасного дизайну, економної витрати пального та широкого набору технологічного оснащення. Крім того, Renault Clio часто відзначають як один із найбезпечніших автомобілів.

Повідомлялося також, що за підсумками періоду з початку 2026 року до квітня на найбільшому автомобільному ринку Європи – у Німеччині – лідером продажів серед нових авто залишається Volkswagen Golf.

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