Надійний і недорогий: названо найпопулярніший автомобіль в Європі

У першому кварталі 2026 року найпопулярнішим новим автомобілем в Європі став Renault Clio. Про це повідомляє портал Focus2Move.

Renault Clio охопив 2% європейського ринку. Зростання продажів цієї моделі становило 8%.

Модель традиційно цінується за стильний дизайн, низьку витрату пального та сучасне оснащення. Вважається також, що це один з найбезпечніших автомобілів у своєму класі.

Другим за популярністю в Європі виявився кросовер Volkswagen T-Roc, а третє місце посів електромобіль Tesla Model Y, який продемонстрував переконливе зростання продажу (+60,8%).

Повернення позицій Model Y у Європі відбулося на тлі війни в Ірані, що спричинило помітне зростання цін на пальне. Ще одним фактором зростання популярності електромобілів Tesla фахівці називають видання дозволу на використання технології допомоги водію Full Self-Driving у Нідерландах.

Загалом, як і можна було очікувати, у десятці лідерів домінують "європейці". Особливою популярністю користуються моделі Volkswagen, а також бюджетні моделі від французьких виробників.

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів у Європі:

Renault Clio (+8%) Volkswagen T-Roc (-2.5%) Tesla Model Y (+60.8%) Nissan Qashqai (+4.2%) Volkswagen Tiguan (-4.1%) Volkswagen Golf (-12.4%) Dacia Sandero (-29.3%) Opel Corsa (-3.5%) Citroen C3 (-8.4%) Peugeot 2008 (-7.4%)

Раніше стало відомо, що лідером німецького ринку нових автомобілів у 2026 році (з початку року до березня) став Volkswagen Golf, який забезпечив понад 3% усіх продажів.

На думку оглядачів, це цілком закономірний результат: з моменту дебюту у 1974 році Volkswagen Golf за десятиліття став символом доступного, надійного та економічного автомобіля. Додатковою важливою перевагою моделі виступає її висока ліквідність на вторинному ринку.

Нагадаємо також, що раніше було названо найпопулярніший автомобіль у США. Ним виявився легендарний пікап Ford F-Series.

