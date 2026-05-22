Що обирають вибагливі німці: названо найпопулярніше авто на найбільшому ринку ЄС

Volkswagen Golf вважається доступним, надійним та економним автомобілем для всієї родини.

За підсумками періоду з початку 2026 року до квітня найпопулярнішим новим автомобілем на найбільшому автомобільному ринку Європи – у Німеччині – залишається Volkswagen Golf. Про це пише Focus2Move.

Повідомляється, що Volkswagen Golf збільшив обсяги продажів на 1,6% у річному вимірі та охопив 3,3% ринку.

Це цілком закономірно: від моменту дебюту у 1974 році Volkswagen Golf став справжнім символом доступного, надійного та економічного автомобіля. Додатковою перевагою моделі залишається її висока ліквідність на вторинному ринку.

Друге місце серед найпопулярніших автомобілів Німеччини посів кросовер Volkswagen T-Roc, який, на думку експертів, вдало поєднує сучасний дизайн, універсальність та передові технології. На третій позиції опинився ще один кросовер від популярного німецького виробника – Volkswagen Tiguan.

Різко зросли продажі електрокросовера Skoda Elroq (+222%). Експерти вважають, що популярність автомобіля пов’язана з балансом між доступною ціною, великим запасом ходу та практичністю у повсякденному використанні.

ТОП-10 найпопулярніших нових автомобілів у Німеччині:

Volkswagen Golf (+1,6%); Volkswagen T-Roc (-23,5%); Volkswagen Tiguan (-21,4%); Skoda Octavia (+6,3%); Opel Corsa (+16,6%); BMW X1 (+8,2%); Skoda Elroq (+222%); Audi A6 (+17,1%); Mercedes GLC (+13,1%); Volkswagen Passat (-20,5%).

За підсумками першого кварталу 2026 року найпопулярнішим новим автомобілем у Європі став Renault Clio. Європейські водії традиційно цінують цю модель за стильний дизайн, економічність і сучасне оснащення. Крім того, Clio вважається одним із найбезпечніших автомобілів у своєму класі.

Повідомлялося також, що найпопулярнішим новим автомобілем у США у першому кварталі 2026 року виявився легендарний пікап Ford F-Series, який випускають вже понад 70 років.

