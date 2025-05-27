Škoda Elroq іноді називають більш доступною альтернативою моделі Enyaq iV.

У квітні 2025 року найпопулярнішим електромобілем у Європі став компактний електрокросовер Skoda Elroq, який було продано у кількості 7998 одиниць. Про це повідомляється у новому дослідженні JATO Dynamics.

Škoda Elroq виробляється компанією Škoda Auto, яка належить до автомобільного концерну Volkswagen AG. Базою для Elroq стала платформа MEB, яка призначена для електромобілів концерну.

Elroq має багато спільних деталей з більшим Enyaq. Це стосується, зокрема, дверей, передніх крил та дизайну інтер’єру.

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При цьому автомобіль іноді називають більш доступною альтернативою моделі Enyaq iV. Ціни на нього починаються приблизно від 34 тисячі євро, що відносно "‎дешево"‎, як для електромобіля такого класу.

Серед інших переваг Elroq називають просторий інтер'єр, місткий багажник та просунуті системи допомоги водієві.

ТОП-10 найпопулярніших електромобілів у Європі:

Skoda Elroq – 7998 авто. Volkswagen ID.3 – 6932 авто. Volkswagen ID.7 – 6776 авто. Volkswagen ID.4 – 6297 авто. Kia EV3 – 5680 авто. Renault 5 EV – 5662 авто. BMW iX1 – 5518 авто. Skoda Enyaq – 5037 авто. Tesla Model Y – 4495 авто. Citroen e-C3 – 3962 авто.

Автомобільний ринок - інші новини

Раніше УНІАН повідомив, що найпопулярнішим автомобілем в Європі у минулому році став Dacia Sandero – загалом у 2024-му на європейських ринках було продано більше 300 тис таких авто.

А нещодавно стало відомо, що найпопулярнішим автомобілем в світі у першому кварталі цього року стала Toyota Corolla. Також до трійки доволі очікувано потрапили моделі Toyota RAV4 та Ford F-Series.

Компактний електричний кросовер Tesla Model Y розташувався на четвертій позиції, а замикає десятку Toyota Camry.

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