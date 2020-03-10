Обвал цін на нафту. Катастрофа для Росії та благо для інших країн?

Андрій Новак

Рекордний за останні майже 20 років обвал цін на нафту відбувся через те, що Росія відмовилася продовжувати угоду в рамках ОПЕК, яка була покликана стримувати, принаймні не нарощувати, видобуток нафти країнами світу. Росія не погодилася грати за такими правилами. У відповідь Саудівська Аравія запропонувала дуже великі знижки своїм покупцям на всіх континентах (в Європі, Азії, Африці) та оголосила, що починає нарощувати видобуток до 12 мільйонів барелів на день.

Власне, це і спровокувало обвал цін на нафту більше, ніж на 30%.

Сьогодні, другого дня, відбувається невеликий відкат, але повернення до попередніх цін на нафту не буде. А, згідно з прогнозами, найближчими місяцями ціна на нафту може опуститися ще більше – до позначки 20 доларів за барель.

Для російської економіки ситуація, що склалася, близька до катастрофічної і нагадує 1991 рік

Все це матиме різновекторний вплив на економіки різних країн. Проте для тих країн, для яких видобуток нафти є ключовим джерелом доходів, зокрема, для Росії, такий обвал цін стане величезним ударом по економіці. У Росії це вже призвело до обвалу курсу російського рубля більш ніж на 15%. Для російської економіки ситуація, що склалася, близька до катастрофічної і нагадує 1991 рік, коли стався схожий обвал цін через події у Перській затоці. У підсумку, 1991 рік став роком розвалу Радянського Союзу, який посипався наче картковий будиночок. Схожа ситуація може статися і цього разу.

А от для української економіки зниження цін на нафту буде вигідним, оскільки ми імпортуємо 50% пального. Зниження цін на нафту передусім має призвести до поступового зниження цін на пальне. В будь-якому разі, для української економіки ця новина є позитивною.

Старий психологічний зв’язок із Росією та російським рублем, на жаль, все ще нагадує про себе

Хоча старий психологічний зв’язок із Росією та російським рублем, на жаль, все ще нагадує про себе. Це проявляться в тому, що гривня в ці дні також почала девальвувати, але не так суттєво, як російський рубль. В Україні наразі немає фінансових та економічних причин для девальвації гривні. Те незначне просідання, яке ми спостерігаємо, є виключно психологічною реакцією на значний обвал російського рубля.

Зараз вкрай важливо, щоб український уряд і НБУ заспокоїли населення, аби у нас не було повторення 1998 року. Нагадаю, тоді російський рубль обвалився в п’ять разів, і суто психологічно гривня, яка була на той момент не так давно введена в обіг, також девальвувала у 2,5 раза. Це також була суто психологічна реакція на обвал російського рубля.

Падіння російського рубля зовсім не означає початок аналогічних процесів з нашою національною валютою

Відтак, те, що наша національна валюта втратила 1 гривню стосовно долара, є наслідком того, що спрацював психологічний чинник. Тому ключове завдання уряду і НБУ – заспокоїти населення, переконати в тому, що зв’язок гривні із російським рублем сьогодні є мінімальним, і що навіть за ті енергоресурси, які ми закуповуємо в Росії, ми розраховуємося в доларах, а не в російських рублях. Тобто немає ні торговельного, ні інвестиційного зв’язку гривні з рублем, а тому падіння російського рубля зовсім не означає початок аналогічних процесів з нашою національною валютою.

Проте поки що чомусь влада мовчить і жодним чином не коментує події останніх днів.

Коли так стрімко знижується ціна на енергоресурси, для будь-якої економіки це є позитивом, тому що призводить до зниження витрат на виготовлення продукції, тобто на собівартість. Але, звичайно, у перші дні реакція всюди у світі суто психологічно є дещо панічною, що ми й побачили по фондових ринках, які просіли в усіх частинах світу: індекси світових бірж впали на 5-10%.

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Однак хочу заспокоїти: це тимчасово. Вже згодом буде відкат і повернення до попередніх значень. Зрештою, при зниженні цін на нафту це дасть зниження собівартості продукції й послуг, перш за все, транспортних. Це, в цілому, позитивно відбивається на економіці, тому що споживачі отримують нижчу ціну, а відтак і можливість купувати більше товарів і послуг. Як сказав Дональд Трамп, для американців – це плюс, тому що ціна на пальне буде нижчою.

Отже, зараз ми спостерігаємо суто психологічні реакції у світі на значне зниження цін на нафту. Та згодом ситуація стабілізується та дасть економікам різних країн лише ефект зниження затрат на енергоресурси.

Андрій Новак, голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук

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