Орбан і Фіцо сіли у калюжу: Україна продовжує отримувати струм від 'друзів' Путіна

Аналітки зазначили, що у лютому майже половина імпортованої електроенергії надходила в Україну з Угорщини.

Комерційний імпорт електроенергії з Угорщини та Словаччини продовжується, попри погрози прем’єр-міністрів Віктора Орбана та Роберта Фіцо припинити постачання кіловатів до України. Про це свідчать дані сайту європейської мережі операторів системи передачі ENTSO-E.

Згідно з даними ENTSO-E, Україна 26 лютого імпортувала електроенергію зі Словаччини починаючи з 00:00 за середньоєвропейським часом, тобто з 01:00 за київським часом, обсягом до 516 МВТ за годину.

Обсяг імпорту з Угорщини 26 лютого був, наразі, дещо меншим за словацький – до 227 МВТ.

Відео дня

Аталітики Expro підрахували, що, загалом, з початку лютого 2026 року Україна вже імпортувала 1,1 млн МВт-год електроенергії, з яких 49% - з Угорщини, а 18% - зі Словаччини.

Постачання нафти нафтопроводом "Дружба" та погрози Україні

12 лютого міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок атаки РФ по нафтопроводу "Дружба" 27 січня транзит нафти до Угорщини та Словаччини було припинено.

Втім, Угорщина та Словаччина звинувачують у припиненні постачанні нафти саме Україну, а прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про припинення аварійних постачань електроенергії в Україну та пригрозив припинити комерційний експорт електрики.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також пригрозив припинити експорт електроенергії в Україну в разі не відновлення транзиту нафти. Втім енергетичний експерт Геннадій Рябцев зазначає, що уряди Угорщини та Словаччини можуть потенційно заборонити експорт електроенергії в Україну, що означитиме збільшення тривалості відключень світла на території нашої держави, але цим вони зроблять постріл собі у ногу.

Вас також можуть зацікавити новини: