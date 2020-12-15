Тарифи на українському енергоринку сьогодні є одними з найвищих у Європі, зазначає експерт.

Рінат Ахметов через підконтрольних народних депутатів намагається закріпити монопольне становище на українському ринку електроенергії.

Про це заявив політолог Микола Давидюк, коментуючи законопроект депутата фракції Батьківщина Олексія Кучеренка про заборону імпорту електроенергії строком на рік.

"Вони домагаються зростання цін на електроенергію в інтересах компанії ДТЕК, що належить Ахметову, за рахунок блокування роботи Енергоатому і заборони імпорту з Білорусії. Зараз ми спостерігаємо, як блокуються обидва ці джерела дешевої електроенергії. Лояльні Ахметову прем'єр Шмигаль і перший заступник голови Міненерго Буславець зробили все, щоб штучно обмежити виробництво дешевої електроенергії на атомних електростанціях. Тепер ми бачимо ініціативу депутата Кучеренка про заборону дешевого імпорту. Як тільки цей план олігарха спрацює, ціни на електроенергію в Україні різко зростуть, що принесе надприбутки монополісту", - зазначив політолог.

"Найслабшим місцем плану Ахметова щодо різкого підвищення цін на електроенергію є те, що це стане ударом по й без того падаючому рейтингу президента. Адже ціни на електроенергію зараз є головною причиною прискорення інфляції в Україні. А самі тарифи на українському енергоринку сьогодні є одними з найвищих у Європі", - резюмував Микола Давидюк.

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Автор: УНІАН