Львівські газовики приписували уявні борги споживачам й вимагали з них хабарі.

Служба безпеки України викрила масштабний корупційний механізм зловживання керівництва АТ "Львівгаз", що вимагав хабарі з підприємців та місцевих жителів.

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Про це повідомляє ТСН.uа.

"Масштабну корупційну схему посадовців "Львівгазу" викрили правоохоронці Львівської області", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, газовики приписували уявні борги споживачам і вимагали з них хабарі.

"У приміщеннях "Львівгаз" провели обшуки, вилучили документи, що свідчать про злочинну діяльність", - підкреслюють журналісти.

Відзначається, що серед іншого був затриманий на місці злочину один з посадових осіб "Львівгазу".

За попередньою інформацією, свій бізнес ділки планували поширити на більшість населення регіону. Це могло призвести до зростання соціальної напруженості серед місцевих жителів.

Детальніше про це можна дізнатися з наступного відеоматеріалу:

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Автор: Андрій Кібальний