Ціни на нафту сягнули 80 доларів за барель.

Ціни на нафту сягнули 80 доларів за барель на тлі побоювань щодо порушення торгівлі у Червоному морі через ескалації на Близькому Сході, повідомляє видання The Guardian.

"Побоювання щодо можливого інфляційного шоку для світової економіки призвели до того, що ціни на нафту Brent у п'ятницю підскочили приблизно на 4%, досягнувши максимуму в 80,75 доларів за барель. Нафта West Texas Intermediate також зросла після авіаударів США та Великої Британії по об'єктах повстанців-хуситів у Ємені", - йдеться у повідомленні.

Нічні удари США та Великої Британії були відповіддю на атаки єменських угруповань по судоплавству в Червоному морі та на обстріли американських і британських військових кораблів ракетами та дронами.

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Найбільші світові судноплавні компанії призупинили поставки у Червоному морі, перенаправивши контейнерні вантажі через мис Доброї Надії на південному краю Африки. Це додало тисячі кілометрів до подорожей, підвищило витрати та затримало поставки життєво важливих споживчих товарів до Європи.

"Перенаправлення вантажів із Червоного моря навколо узбережжя Африки збільшує час подорожі приблизно на 10 днів, що збільшує вартість доставки та спричиняє затримки для виробників і роздрібних торговців у Європі", — пише видання.

Виконавчий директор американського банку JP Morgan Джеймі Даймон, заявив, що війни в Україні та на Близькому Сході можуть "катастрофічно" вплинути на світову економіку. Він попередив, що війни можуть призвести до зростання цін на енергію та продовольство, а також до міграційних криз.

Проте, навіть попри те, що вартість доставки майже потроїлася з кінця листопада, вона залишається лише на чверть піку, зафіксованого у 2021 році, коли пандемія та блокування Суецького каналу контейнеровозом Ever Given спричинили хаос у міжнародній торгівлі.

Хоча ціни на нафту різко зросли, вони залишаються значно нижчими, ніж восени 2023 року, і майже на $60 нижчими за майже рекордні рівні, досягнуті у березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.

Удари по хуситам у Ємені — що відомо

Вночі 12 січня США та Великобританія завдали ударів по цілях, пов'язаних з хуситами в Ємені. Зазначалося, що операцію провели у зв'язку з атакою хуситів: 9 січня вони вдарили ракетами і дронами по торгових суднах в акваторії Червоного моря. Коаліція країн із захисту судноплавства в Червоному морі підтримала дії США і Британії, назвавши їх актом самооборони.

Крім того, за словами очільника оборонного відомства Сполученого Королівства Джеймса Хіпі, операція "була винятково актом самооборони".

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