Скорочення постачання іранської нафти, яке сягнуло рекорду в жовтні, може вплинути на світовий ринок.

Торгівля Китаю нафтою з Іраном призупинилася, оскільки Тегеран припиняє поставки та вимагає від свого головного клієнта вищих цін, зменшуючи дешеву пропозицію для найбільшого в світі імпортера сирої нафти, пише Reuters з посиланням на нафтопереробні заводи та торгові джерела.

Зазначається, що скорочення поставок іранської нафти, яка становить близько 10% китайського імпорту сирої нафти і досягла рекорду в жовтні, може вплинути на світові ціни та скоротити прибутки китайських нафтопереробних заводів.

Один із представників галузі назвав таку ситуацію "дефолтом". Це могло бути наслідком жовтневої відмови США від санкцій щодо венесуельської нафти, яка перенаправила поставки до США та Індії, піднявши ціни для Китаю.

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За словами журналістів, на початку минулого місяця іранські продавці повідомили китайським покупцям, що вони зменшують знижки на поставки легкої нафти в грудні та січні до 5-6 доларів за барель, нижче ніж варітсть марки Brent. У листопаді знижки складали близько 10 доларів за барель.

"Це вважається значним дефолтом, і наказ підвищити ціни, очевидно, надійшов із штаб-квартири в Тегерані, оскільки вони також стримують поставки посередникам", – сказав китайський торговий керівник.

Reuters відзначає, що минулого місяця Китай імпортував приблизно 1,18 мільйона барелів на день іранської нафти, що менше порівняно з 1,22 мільйона барелів у листопаді та на 23% нижче рекордних жовтневих 1,53 мільйона барелів.

"Іранці хочуть наздоганяти ціни з (російською) ESPO. Але вони не повністю усвідомлюють, що масштаби санкцій щодо іранської нафти відрізняються від санкцій щодо російської", – заявив торговий менеджер незалежного нафтопереробного підприємства.

Світовий ринок нафти

В п’ятницю, 5 січня, ціни на нафту різко зросли після новин зі США щодо інфляції та планів держсекретаря Ентоні Блінкена відвідати Близький Схід для врегулювання конфлікту.

Раніше УНІАН писав, що Індія припинила приймати танкери з російською нафтою після того, як США розпочали кампанію переслідування "тіньового флоту Путіна".

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