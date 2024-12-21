За словами співрозмовника видання, переговори велись між енергетичними компаніями.

Київ та Москва вели переговори за посередництва Азербайджану щодо продовження експорту російського газу через територію України.

Як пише Reuters з посиланням на джерела в азербайджанській енергетичній компанії SOCAR, Євросоюз та Україна звернулись до Азербайджану з проханням сприяти переговорам з РФ щодо угоди, термін якої закінчується цього року.

За словами співрозмовника, переговори велись між енергетичними компаніями України та РФ велись майже рік. При цьому топменеджери компанії зустрічалися з високопоставленими представниками українських енергетичних компаній 2 травня у Стамбулі та 29 серпня у Відні.

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Однак, пише Reuters, в результаті сторони все ж не змогли домовитися про умови.

Транзит газу до країн ЄС

Видання Politico писало, що провідні енергетичні компанії Центральної Європи звернулися до глави ЄС Урсули фон дер Ляєн із проханням продовжити угоду щодо транзиту російського газу через Україну. За їхніми словами, припинення угоди може "ускладнити постачання газу" і "призвести до підвищення цін на "блакитне паливо" для європейських споживачів".

19 грудня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не дозволить транзит російського газу через свою територію, щоб не давати можливості Кремлю заробляти на війні.

При цьому італійські, словацькі та угорські компанії вимагають продовжити транзит російського газу через Україну.

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