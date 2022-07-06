Інвестори оцінювали його вартість в €70 мільярдів.

Масштабний проект Росії з видобутку нафти в Арктиці зупинений через санкції західних партнерів України. Інвестори оцінювали його сукупну вартість в €70 мільярдів.

Такою інформацією поділився керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Великий проект розробки нафти в Арктиці "Восток Ойл" російської "Роснєфті" зупинився через санкції. Інвестори оцінили його в 70 млрд євро. До кінця десятиліття там планувалося добувати 2% нафти в світі. Однак, за прогнозами, запустити його не вийде до 2029 року, хоча запуск планувався в 2024-му", - написав Єрмак.

Голова ОПУ підкреслив, що санкції повертають Росію в минуле. Основною ціллю сьомого пакету обмежень, за словами керівника, повинен стати імпорт газу з РФ, а також дозволені способи постачання нафти.

Нагадаємо, за даними видання Bloomberg, лідери країн "Великої сімки" розглянуть можливість введення граничних цін на російські енергоносії. На такій ініціативі наполягав прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі.

Тим часом кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк стверджує, що ЄС планує підготувати сьомий пакет санкцій проти РФ приблизно до кінця липня. Однак він не буде зачіпати газ і атомну енергетику. А головним обмеженням стане ембарго на золото.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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