Міністр зазначив, що на Угорщину приходиться дуже маленька частина російських поставок до Європи.

Угорщина у найближчі кілька років не зможе знайти заміну російським нафті та газу.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю CNN.

"Питання у тому, чи можемо ми замінити російські газ і нафту для роботи в країні. Наразі наша відповідь - ні. Не тому, що ми не хочемо, а тому, що це фізично неможливо", - сказав Сійярто.

За його словами, саме тому Угорщина попросила виключити країну з нафтового ембарго ЄС.

"На нас приходиться дуже маленька частина російських поставок до Європи. Енергетичні поставки – це фізичне питання, не філософське. Чому ми просили виключення з нафтового ембарго? Бо якщо його не буде, країна фізично не зможе отримувати достатньої кількості нафти", - пояснив міністр.

Нагадаємо, Угорщина добилася того, що ембарго не торкнеться постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Як повідомляв УНІАН, 20 червня глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина може перевозити зерно з України через свою територію на тлі блокади традиційного маршруту через чорноморські порти.

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