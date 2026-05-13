Дефіцит нафти невідворотній: аналітики назвали дату завершення блокади Ормузької протоки

Судноплавство Ормузькою протокою почне поступово відновлюватися з третього кварталу 2026 року, згідно з базовим прогнозом, однак до кінця поточного року світу бракуватиме майже 2 мільйони барелів нафти. Про це повідомляє Reuters з посиланням на щомісячний звіт Міжнародної енергетичної агенції (МЕА).

"Цього року світові поставки нафти не зможуть задовольнити загальний попит, оскільки війна в Ірані завдає серйозної шкоди видобутку нафти на Близькому Сході", – зазначається у звіті.

Аналітики очікують, що в 2026 році пропозиція буде на 1,78 млн барелів на добу нижчою за загальний попит. При цьому через бойові дії на Близькому Сході пропозиція нафти до кінця поточного року скоротиться приблизно на 3,9 млн барелів на добу, тоді як попит на сировину впаде на 420 тис. барелів нафти на добу. Зазначається, що через суттєве обмеження трафіку Ормузькою протокою ринок вже не отримав понад мільярд барелів нафти з країн Перської затоки.

"Причому понад 14 мільйонів барелів на добу нафти наразі не вивозиться, що стало безпрецедентним шоком для поставок", – зазначило агентство.

При цьому газета Financial Times пише, що у МЕА звертають увагу, що світові запаси нафти скорочуються рекордними темпами, "оскільки країни-імпортери стикаються з безпрецедентними перебоями у постачанні з Близького Сходу".

В агенції дають зрозуміти, що тривале блокування Ормузької протоки може призвести до зростання вартості нафти.

"Швидке скорочення резервів на тлі триваючих перебоїв (постачання нафти, – УНІАН) може призвести до стрибків цін на нафту", - зазначається у звіті.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп дедалі більше розчарований тим, як іранці ведуть переговори щодо припинення війни, а деякі його помічники заявляють, що зараз він серйозніше розглядає можливість відновлення великих бойових операцій, ніж це було в останні тижні.

10 травня американський президент спростував інформацію про повне завершення бойових дій проти Ірану. За його словами, у Пентагону є перелік цілей для нових ударів.

Тим часом, постачання енергоносіїв Ормузькою протокою залишається суттєво обмежене через її блокаду з боку США та Ірану. Втім, окремі танкери проходять протоку попри блокаду. Зокрема, протягом квітня принаймні чотири танкери, завантажені нафтою з ОАЕ, вийшли з Перської затоки без "зеленого світла" з боку Ірану.

