Боррель висловив стурбованість останнім обстрілом незаконно захопленої Запорізької АЕС.

Віце-президент Європейської Комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель відреагував на обстріли Запорізької АЕС з боку окупантів. Він назвав удари по станції "ядерною авантюрою Росії", яку необхідно припинити.

Як написав Боррель на своїй сторінці в Twitter, він дуже стурбований останніми обстрілами незаконно захопленої Запорізької АЕС.

"Це неприйнятно, і ця ядерна авантюра Росії має бути припинена. Повна підтримка МАГАТЕ і Рафаелю Гроссі в роботі над створенням зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС", – зазначив Боррель.

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Ситуація на ЗАЕС: що відомо

Вранці 20 листопада російські окупанти обстріляли Запорізьку АЕС у тимчасово окупованому Енергодарі. Деякі снаряди впали біля реакторів і пошкодили будівлю сховища радіоактивних відходів, повідомили в МАГАТЕ.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі раніше заявив, що український персонал, який виконує життєво важливі завдання на захопленій росіянами Запорізькій АЕС, перебуває під постійним тиском.

Водночас у четвер, 17 листопада 2022 року, Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила третю з початку повномасштабної війни в Україні резолюцію, в якій закликала Росію припинити всі дії на українських ядерних об'єктах.

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