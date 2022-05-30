Кабінет міністрів передав держпідприємству "Чорноморнафтогаз" (управляється НАК "Нафтогаз України") заарештовані 26 облгазів компанії Дмитра Фірташа.
Про це йдеться у розпорядженні від 28 травня 2022 року № 429-р.
Так, "з метою запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері", активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, передаються в управління "Державному акціонерному товариству "Чорноморнафтогаз".
"Чорноморнафтогаз" матиме "вжити всіх дієвих заходів, спрямованих на запобігання ризику збою та/або переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій".
Перелік активів не публікується. Як повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело в уряді, йдеться про арештовані 26 облгазів.
Як писав УНІАН, напередодні Державне бюро розслідувань сповістило, що Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) отримало в управління 26 регіональних операторів газорозподільчих систем.
Операторів газорозподільних мереж (так званих облгазів) в Україні налічується понад 40. Більш ніж половину газу в країні розподіляє Регіональна газова компанія бізнесмена Дмитра Фірташа.
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