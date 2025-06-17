Зазначається, що цей крок підвищує енергетичну безпеку країни.

Перші в історії паливні збірки (ТВЗ) від американського виробника Westinghouse прибули на атомну електростанцію Дуковани. Це стало важливим кроком у зусиллях Чехії щодо диверсифікації поставок ядерного палива.

Видання euractiv пише, що раніше друга атомна електростанція країни, Темелін, відновила використання палива Westinghouse після 15-річної перерви.

"Це крок, який значно підвищує енергетичну безпеку Чеської Республіки. Крім диверсифікації постачальників ядерного палива, ми також підтримуємо стратегічні запаси на обох наших атомних електростанціях", - заявив генеральний директор ČEZ Даніел Бенеш.

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Нові паливні збірки ВВЕР, вироблені у Вестеросі, Швеція, повністю сумісні з наявними системами. У Дукованах наразі проходить перевірку близько 80 нових збірок.

"Це високотехнологічні інженерні продукти, тому наш перший крок - ретельна перевірка. Перед тим, як завантажити їх у реактор, нам також необхідно отримати дозвіл від Державного управління з ядерної безпеки. Наразі ми готуємо заявку", - сказав Богдан Зронек, голова підрозділу атомної енергетики ČEZ.

Компанія ČEZ почала розширювати свою базу постачальників після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року, що спровокувало загальноєвропейську кампанію з диверсифікації. Того ж року вона підписала контракти з Westinghouse і французькою Framatome для Темеліна. Рік потому вона додала Westinghouse як постачальника для Дуковани.

Ядерне паливо з Росії в Європі

Кілька країн, зокрема Фінляндія і Болгарія, як і раніше, покладаються на поставки від "Росатома". У результаті Євросоюз відклав плани щодо введення мит на імпорт збагаченого урану з Росії.

Європейська комісія прагне до кінця 2030-х років відмовитися від імпорту російського ядерного палива і використання московських ядерних технологій. Зазначається, що для розвитку внутрішнього ланцюжка поставок ядерної енергії необхідно 241 млрд євро інвестицій.

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