Ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:05 за Києвом становила 91,45 долара за барель.

На тлі загострення напруженості на Близькому Сході, в середу, 18 жовтня, зросли ціни на нафту.

Як повідомляє Reuters, ціна змінилася після того, як сотні людей загинули внаслідок вибуху в лікарні в Газі, що викликало побоювання з приводу можливих перебоїв у постачанні нафти з регіону.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на $1,75, або 2%, до $91,65 за барель о 06:09 за Гринвічем. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) виросли на $1,91, або на 2,2%, до $88,57 за барель.

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В ході попередніх торгів обидва еталонні індекси зросли більш ніж на 2 долари і досягли найвищого рівня за два тижні.

За матеріалами Investing, ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:05 за Києвом становила 91,45 долара за барель. Ціна нафти марки WTI 18 жовтня станом на 10:07 за Києвом становила $87,09 за барель.

"Ринки врахували премії за ризик після того, як 17 жовтня близько 500 палестинців загинули внаслідок вибуху в лікарні Гази, в якому ізраїльські та палестинські офіційні особи звинуватили один одного. Після цього Йорданія скасувала саміт за участю президента США Джо Байдена, єгипетського та палестинського лідерів", - йдеться в матеріалі Reuters.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль та ціна на нафту

Ціни на нафту стрибнули вгору після атаки ХАМАС на Ізраїль. Агресія ХАМАС проти Ізраїлю спровокувала хвилювання на ринку нафти та газу. Військовий ризик знову почав "тиснути" на світові нафтові котирування. Станом на 9 жовтня світові ціни на нафту зросли на 5% після наймасштабнішої за останні десятиліття атаки палестинського угруповання на Ізраїль

10 жовтня стало відомо, що напад ХАМАС на Ізраїль змінив ціну на нафту. Ціна на нафту еталонної марки Brent станом на 10:48 за Києвом становила 87,89 долара за барель.

16 жовтня 2023 року повідомлялося про те, що сто доларів за барель не за горами, оскільки ціна на нафту зростає на тлі війни в Ізраїлі. Інвестори стурбовані тим, що війна між Ізраїлем та ХАМАС може спровокувати більш широкий конфлікт в багатому нафтою регіоні і ще більше скоротити глобальну пропозицію. ЗМІ писали про те, що в короткостроковій перспективі через ескалацію світова ціна нафти може досягти 100 доларів за барель.

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