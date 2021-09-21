Прес-служба компанії спростовує слова виконавчого директора, що видобуток газу коштує компанії близько 1 гривні за кубічний метр.

Конфлікт у Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" набирає обертів, у компанії не можуть дійти згоди щодо собівартості видобутку українського газу.

Так, прес-служба "Нафтогазу України" вказала на некоректність і спростувала інформацію, викладену в інтерв'ю члена правління, головного виконавчого директора з трансформації НАК "Нафтогаз України" Отто Арнольда Ватерландера одному з видань.

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"Зокрема, не відповідають дійсності твердження пана Ватерландера про собівартість виробництва газу. Цифри, зазначені паном Ватерландером, не містяться в жодному документі компанії, про який нам було б відомо", - сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що актуальна собівартість буде показана у фінансовій звітності за перше півріччя, яку компанія завершує готувати, і яку мають перевірити аудитори, а планова собівартість буде зазначена у фінансовому плані, який має затвердити уряд України.

Разом з тим, у своєму інтерв'ю Ватерландер заявив, що видобуток газу коштує компанії близько 1 гривні за кубічний метр, в той час, як ціна продажу його становить 7 гривень за кубометр українським домогосподарствам і підприємствам ТКЕ.

"Нафтогаз" також спростовує інформацію Ватерландера про роль голови правління Юрія Вітренка та однієї з іноземних консалтингових компаній, а також його особисту роль у підготовці програми"20/20".

Кадрові перестановки в "Нафтогазі":

28 квітня 2021 року Кабінет міністрів припинив повноваження членів Наглядової ради "Нафтогазу", а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

7 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив першому віце-прем'єр-міністру - міністру економіки Олексію Любченку протягом тижня оголосити конкурс з відбору чотирьох незалежних членів Наглядової ради "Нафтогазу". Шмигаль зазначив, що конкурс має закінчитися в листопаді 2021 року, а не пізніше ніж до 1 травня 2022 року має відбутися конкурс на посаду Голови правління Наглядової ради.

8 вересня Кабінет міністрів отримав заяви про звільнення трьох незалежних членів Наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

10 вересня у Державному департаменті Сполучених Штатів Америки закликали владу України оновити наглядову раду та голову правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Довідка УНІАН. У лютому 2021 року Юрій Вітренко заявляв, що собівартість видобутку газу Державною компанією "Укргазвидобування" становить приблизно 2,6 грн за кубометр.

У січні 2019 року колишній глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомляв, що собівартість видобутку природного газу, включаючи капітальні вкладення і всі супутні витрати на розвиток видобутку для компанії "Укргазвидобування", становить 2,5 долара за кубометр.

Автор: Ганна Бредіхіна