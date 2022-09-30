Вже зараз відомо, що витоки газу на газопроводі "Північний потік" є результатом навмисних дій. Ймовірність того, що пошкодження були викликані природними явищами чи виходом з ладу обладнання - дуже мала. І вже сьогодні можна припустити, кому це може бути вигідно.

Очевидно, що ці аварії не вигідні європейцям, американцям чи українцям. Проте це може бути дуже "на руку" російській компанії "Газпром", яка має декілька підписаних контрактів з європейськими споживачами. Річ у тім, що, відповідно до цих контрактів, "Газпром" мав прокачати в цьому році певний обсяг газу. Але через політичний тиск Кремля він не може цього робити.

Ба більше, якби ця робота розпочалась, потужності трубопроводів було б замало, щоб виконати умови контрактів.

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Речник російського президента Дмитро Пєсков навіть якось проговорився: мовляв, європейці отримають газ лише після зняття санкцій з Росії

А якщо умови контрактів не виконані, це автоматично означає необхідність виплати великих коштів за невиконання домовленостей. І це вже говорить про необхідність відповідати за невиконані контракти в арбітражних палатах, куди контрагенти "Газпрому" обов'язково подадуть позови. Сума цих позовів може становити декілька десятків мільярдів доларів.

По-друге, інциденти з "Північним потоком-1" та "Північним потоком-2" призвели до зростання котирування на європейських хабах, що збільшило вартість російського газу, який експортується іншими гілками - через Україну та Туреччину.

Крім того, це дозволило посилити вплив енергетичної зброї, яку Росія використовує проти Європи в рамках своєї гібридної війни.

Наскільки аварії на газогонах нашкодили європейцям наразі сказати важко. Але більшість експертів прогнозували, що постачання газу в Європу з високою ймовірністю перерветься одразу після початку опалювального сезону або після суттєвого похолодання. Тобто справа була лише в часі. Адже економічна війна вже давно була оголошена. Речник російського президента Дмитро Пєсков навіть якось проговорився: мовляв, європейці отримають газ лише після зняття санкцій з Росії.

Таким чином, зупинення роботи "Північного потоку" було прогнозованим. Й важко повірити, що ніхто в Європейській комісії чи урядах країн ЄС цього не розумів та не готувався до повного припинення постачання російського газу.

Також цілком очікувано, що "Газпром" сьогодні може почати посилатись на якісь форс-мажорні та незвичайні обставини непереборної сили, які, нібито, завадили йому виконати контракти.

Втім, маємо розуміти, що слідству буде дуже важко довести, чи були ці вибухи на "Північних потоках" справді здійснені Росією. Адже навряд там знайдуть, наприклад, уламки російської ракети. Це було б смішно. Єдиний момент, який могли зафіксувати стосується проходження військових човнів РФ, але це ще не доводить вину росіян. Тобто сьогодні ще нікому не зрозуміло, чи можливо встановити, хто спричинив ці аварії так, щоб це також мало судові наслідки для РФ.

Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань