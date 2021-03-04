Це питання зараз обговорюється в Міністерстві енергетики.

Тариф на електроенергію для населення з 1 квітня, швидше за все, не зміниться і становитиме 1,68 грн за кіловат.

Про це під час прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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«Це питання зараз обговорюється в Міністерстві енергетики. Швидше за все, тариф для населення залишиться 1,68», - сказав він.

Що цьому передувало

28 грудня Кабінет міністрів скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 копійок за 1 кВт-год при споживанні до 100 кВт-год - з 1 січня до кінця березня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за 1 кВт-год на весь спожитий обсяг.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами для населення.

13 січня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив забезпечити субсидіями українців, які використовують електрику для опалення.

20 січня 2021 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про те, що домогосподарства, які використовують електричне опалення у своїх будинках, отримають монетизовану компенсацію.

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Автор: Дмитро Шварц