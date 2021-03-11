Така система стосуватиметься насамперед захисту вразливих споживачів газу, електроенергії, тепла.

У Міністерстві енергетики планують створити уніфіковану цифрову систему споживачів енергії, що дозволить "забезпечити захист вразливих споживачів у випадку непередбачуваних обставин чи проблем".

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В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив про необхідність створення уніфікованої цифрової системи, як один з ключових елементів сталого розвитку енергетичного сектору". Така система стосуватиметься насамперед захисту вразливих споживачів газу, електроенергії, тепла.

Створення уніфікованої цифрової системи, зазначають у Міненергетики, має стати результатом спільних зусиль низки відомств, зокрема Міненерго, Мінсоцполітики, Мінцифри, Мінфіну, Мінекономіки, АМКУ та Держспоживслужби. Вона міститиме інформацію про споживачів житлово-комунальних послуг, ціни й тарифи, які вони сплачують, обсяги нарахованих їм субсидій тощо.

"В результаті аналізу ми навіть наперед зможемо визначати вразливих споживачів і пропонувати їм разову допомогу у випадку непередбачуваних обставин чи проблем", – розповів Вітренко.

Крім того, як пропонує Міненерго, система матиме сервіси для відстежування витрат на "комуналку" та їхнього аналізу, а також для зміни постачальника компослуг.

Також зазначається, що система не передбачає зміну механізму комунальних субсидій, що діє наразі.

До подальшої роботи у відомстві залучатимуть операторів систем транспортування газу та передачі електроенергії, розподільних мереж та інших.

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Автор: УНІАН