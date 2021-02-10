Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на січень встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 7,33 гривні за кубометр, що на 22% вище, ніж вартість газу для теплокомуненерго в грудні.
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Про це йдеться в повідомленні компанії.
"У січні 2021 року оптова ціна на природний газ для виробників тепла, за яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО), становитиме 7,33 гривні за кубометр", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що дана ціна не враховує ПДВ і витрати на транспортування газу.
Що цьому передувало
- На початку лютого уряд досяг угоди з місцевою владою про те, що тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися в поточному опалювальному сезоні.
- Меморандумом передбачається, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримають газ для виробництва тепла і постачання його в будинки громадян протягом усього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств передбачені відстрочка оплати за природний газ і компенсація різниці між ринковою ціною природного газу і ціною, врахованою в тарифах на тепло.
- Уряд також гарантує, що фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатиметься на органи місцевого самоврядування.
- Крім цього, "Нафтогаз України" розробить і впровадить до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозиції для забезпечення стійкого рівня цін на природний газ для підприємств теплопостачання. Це дозволить уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років.
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