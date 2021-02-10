Компанія встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 7,33 грн за кубометр.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на січень встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 7,33 гривні за кубометр, що на 22% вище, ніж вартість газу для теплокомуненерго в грудні.

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Про це йдеться в повідомленні компанії.

"У січні 2021 року оптова ціна на природний газ для виробників тепла, за яким НАК "Нафтогаз України" постачає газ в рамках спеціальних зобов'язань (ПСО), становитиме 7,33 гривні за кубометр", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що дана ціна не враховує ПДВ і витрати на транспортування газу.

Що цьому передувало

На початку лютого уряд досяг угоди з місцевою владою про те, що тарифи на тепло і гарячу воду не будуть підвищуватися в поточному опалювальному сезоні.

Меморандумом передбачається, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримають газ для виробництва тепла і постачання його в будинки громадян протягом усього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств передбачені відстрочка оплати за природний газ і компенсація різниці між ринковою ціною природного газу і ціною, врахованою в тарифах на тепло.

Уряд також гарантує, що фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатиметься на органи місцевого самоврядування.

Крім цього, "Нафтогаз України" розробить і впровадить до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозиції для забезпечення стійкого рівня цін на природний газ для підприємств теплопостачання. Це дозволить уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років.

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Автор: Ігор Орел