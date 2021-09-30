Для всіх, хто споживає понад 250 кВт-год на місяць, вартість залишатиметься незмінною.

Ціна на електроенергію для більшості населення України з 1 жовтня буде знижена.

Про це повідомляє Міністерство енергетики на своїй сторінці в Facebook.

"Для 80% населення України тариф на електроенергію з 1 жовтня 2021 року становитиме 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Для всіх, хто споживає більш як 250 кВт-год на місяць, ціна залишатиметься незмінною – 1,68 грн за весь обсяг споживання", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУкраїні пообіцяли спокійне проходження опалювального сезонуЗниження тарифів для населення зображено в фінансовій моделі покладання спеціальних обов’язків (ПСО). Таким чином, державні виробники електроенергії - НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго", які забезпечують виконання спецобов’язків, отримали право продавати весь обсяг своєї продукції на ринкових умовах. Користуючись отриманим доходом державна генерація компенсуватиме різницю між тарифами для населення і ринковою ціною електроенергії.

"Нова модель ПСО дає можливість державним компаніям стабілізувати та покращити свій фінансовий стан. Своєю чергою, це дає змогу забезпечувати знижену ціну на електроенергію для вразливих верств населення", - цитує прес-служба міністра енергетики Германа Галущенко.

Нові ціни на електроенергію - Довідка УНІАН

З 1 січня Кабмін скасував пільгову ціну на електрику в розмірі 90 копійок за перші 100 кВт-год, яка поширювалася на всіх споживачів.

11 серпня Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою тариф на електроенергію для населення знижується до 1,44 грн за кіловат-годину, якщо домогосподарства споживають менш як 250 кіловат-годин на місяць.

При цьому, якщо домогосподарство використовувало понад цю норму, то всю спожиту електрику необхідно сплатити за повною ціною – 1,68 грн за кВт-год.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Шмигаль оконфузився на засіданні Кабміну, заявивши про "підвищення" тарифів.

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Автор: Ганна Бредіхіна