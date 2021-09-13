Ціни на газ в Європі сьогодні наблизилися до рекордних 730 доларів за тисячу кубометрів.

Ціна на газ в Україні перевищила 23 тис. грн за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані Української енергетичної біржі.

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Повідомляється, що минулого тижня стартові ціни ресурсів мали тенденцію до підвищення. Найбільше підвищення стартової ціни було зафіксовано на ресурс вересня в ГТС, станом на 10 вересня середня стартова ціна позицій на продаж становила 23 тис. 050 грн, що на 7,57% більше, ніж 6 вересня. Дана тенденція простежувалася і щодо інших ресурсів.

Ціни на європейських хабах також мали тенденцію до зростання. Найнижчі котирування спостерігалися на хабі CEEGEX/HUDEX, які станом на 10 вересня становили 51,00 Євро/МВт.г. на інших хабах спотова ціна була вищою - до 56,72 Євро/МВт.г. на хабі TGE/POLPX.

Ціна на газ в Європі: чого чекати українцям

13 Вересня, ціни на газ на європейських хабах наблизилися до рекордних 730 дол. за тисячу кубометрів.

Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі – низькі запаси газу в сховищах через холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.

Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через дії Росії, яка не поспішає нарощувати обсяги поставок газу в Європу, ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі.

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" попередило, що тарифи на тепло і гарячу воду для жителів столиці через підвищення цін на газ цієї осені можуть зрости на 40%.

Автор: Ігор Орел