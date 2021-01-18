За прийнятим рішенням ціни на газ для населення знизяться на понад 30%, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський вітає ухвалення урядом постанови щодо зменшення тарифів на газ для населення.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента. Читайте такожВ Україні ввели граничний тариф на розподіл газу

Глава держави впевнений, що тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими, а ринок газу повинен працювати за стандартами прозорої торгівлі та чесної конкуренції.

"За прийнятим рішенням ціни на газ для населення знизяться на понад 30%. Ми разом працювали, аби знайти механізми для цього. Це рішення також спонукатиме гравців ринку працювати чесно та прозоро і насамперед турбуватися про свого клієнта, тобто простого українця", - зазначив Зеленський.

Зазначається, що це рішення — тимчасове, воно введене у зв'язку з впливом пандемії коронавірусу COVID-19 на економічну ситуацію.

Ціна на газ: скільки тепер платитимуть українці

18 січня Кабінет міністрів встановив з лютого і до кінця опалювального сезону граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за куб. м для побутових споживачів.

З 1 січня в Україні зросли тарифи на тепло й електроенергію. Також у січні 2021 року ціна на газ як товар досягала майже 11 грн за куб. м. Крім того, у 1,6 раза зросли тарифи на його транспортування в будинки громадян.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів. Протестують, зокрема, в Харківській, Полтавській, Миколаївській та Чернівецькій областях.

Президент України Володимир Зеленський під час енергетичної наради доручив уряду терміново вирішити питання з тарифами на газ для населення і встановити граничну ціну на газ, попри впровадження конкурентного ринку газу з 1 серпня 2020 року.

На цю ініціативу негативно відреагував Міжнародний валютний фонд.

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Автор: Бредіхіна Ганна