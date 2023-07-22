Він зазначив, що поки 60 грн за літр не буде, але "55 вже відчувається".

Наступного тижня цілком імовірне суттєве зростання цін на пальне через зміну нафтових цін та закінчення "доподаткового" ресурсу. Таку думку висловив засновник групи АЗС "Прайм" Дмитро Льоушкін.

"Червневе паливо, "доподаткове", вже закінчується, а ціноутворення липня просто в іншій площині, на кілька поверхів вище. Там і податки, і дике зростання нафтових котирувань", - розповів він.

Льоушкін зазначив, що поки 60 грн за літр не буде, але "55 вже відчувається".

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"Доречно сказати, що зараз ціна 50, але відчувається як 55 вже", - додав він.

Що відбувається з цінами на пальне

Як повідомляв УНІАН, раніше засновник групи "Прайм" Дмитро Льоушкін повідомив, що внаслідок повернення довоєнних податків на пальне з 1 липня, великі мережі АЗС, так звані маркет-мейкери, до кінця липня знову збільшать ціни на пальне, і це підвищення становитиме до двох гривень.

Але вже 3 липня мережі АЗС України збільшили ціни на пальне від 1 до 5 гривень за літр, а 5 липня вартість бензину марки А-95 в деяких мережах зросла ще на 2 гривні за літр.

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