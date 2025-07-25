Вартість світла для населення поки не зміниться, проте не виключене подорожчання товарів та послуг.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), в 1,6 раза підвищила максимальний тариф на електричну енергію для бізнесу (так звані прайс-кепи) у період доби з 17:00 до 23:00.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні 25 липня та набуде чинності 31 липня.

Таким чином, з 17:00 до 23:00 нові прайс-кепи становитимуть:

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15 000 грн за МВт-год – на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку (наразі вони становлять 9 тисяч гривень за МВТ-год).

16 000 грн за МВт-год – на балансуючому ринку (зараз – 10 000 грн за МВт-год).

Під час засідання комісії зазначалося, що рішення дозволить залучати електроенергію з-за кордону, оскільки наразі імпорт обмежений через підвищення цін на електроенергію у ЄС. Це дозволить мінімізувати ризик відключень світла для споживачів.

"В липні 2025 року в нас лише 71% вечірніх годин була можливість у трейдерів імпортувати електроенергію. Решту часу імпорт був неможливий", - зауважила нардепка Вікторія Гриб.

Зі свого боку, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко наголосив, що перегляд прайс-кепів не означає автоматичного підвищення вартості струму для бізнесу.

"Статистика підтверджує, що у червні 2025 року ціна сягнула стелі у 9 тисяч гривень лише у 13% годин, у липні – 16% годин, а ціна на ринку "на добу наперед" ринкова та не тотожна прайс-кепу", - зазначив фахівець.

Електроенергія займає значну частку у собівартості виробництв, і збільшення тарифу на електричну енергію для бізнесу зрештою відбивається на цінах на усі товари та послуги для споживачів. Проте Омельченко висловив сподівання, що підвищення прайс-кепів не призведе до масової хвилі подорожчань на ринку.

"Я думаю, що "цінового шоку" у серпні не передбачається, оскільки з ремонту виходить три блоки АЕС загальною потужністю 2,4 ГВТ, а входить 1 блок потужністю 1 ГВТ", - зазначив експерт, припустивши, що комерційна вартість електроенергії сягне прайс-кепу не більше ніж 25% вечірніх годин.

У Комісії також нагадали, що тариф на світло для населення незросте через перегляд прайс-кепів.

Ціни на електроенергію та інфляція - останні новини

З 1 червня 2024 року вартість електроенернгії для населення піднялли до 4,32 грн/квт-год. З того часу, попри деякі обговорення, вона залишається незмінною.

Хоча вартість електроенергії для населення залишається незмінною, зміна тарифу на електричну енергію для бізнесу призводить до зростання собівартості виробництва та підвищення цін для споживачів.

Не дивно, що Національний банк України погіршив прогнози щодо подальшого зростання споживчих цін в Україні та відновлення економіки. Так, за прогнозами НБУ, інфляція складе 9,7% за підсумками 2025 року і 6,5% - у 2026-му. Тоді як ціль у 5% буде досягнута лише у 2027 році.

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