Разом з тим глава відомства допускає коливання ціни на газ, оскільки вона формується ринком.

Новопризначений в.о. міністра енергетики Юрій Бойко допускає незначні коливання ціни на газ в опалювальний сезон, але вважає, що вартість блакитного палива вже досягла свого піку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Бойко заявив під час свого першого брифінгу після призначення.

Читайте такожМіненерго хоче підняти тариф на електрику для населення

Глава відомства зазначив, що зараз ціна на газ формується на основі ринкових індикативів, тому цілком вірогідні коливання кінцевої ціни. На сьогодні тільки теплокомуненерго отримують газ від НАК "Нафтогаз України", інші споживачі купують його на ринку.

"Теоретично незначні коливання, допускаю, що мають місце бути. Незначні тому що ми вже увійшли в осінньо-зимовий період і прогнозовано на цей період ціна вже зросла, на мій погляд, цілком достатньо для того, щоб досягти свого піку. Хоча, безумовно, прорахувати всі цінові тренди складно", - сказав він.

Груднева ціна

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що обслуговує близько 2,5% населення, залишила ціну на газ у грудні на рівні листопада - 6,33 грн за куб.м з ПДВ, але без витрат на транспортування газу.

До цього ціни на газ від різних постачальників щомісяця зростали на 30-40%.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Бредіхіна Ганна