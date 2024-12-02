Ним нафта потрапляє на НПЗ у Німеччині.

У неділю, 1 грудня, у Польщі стався витік з нафтопроводу "Дружба". Це сталося неподалік міста Пневи, що на заході країни.

Трубопровідний оператор PERN повідомив, що одразу припинив перекачування нафти пошкодженою ниткою до заводів у Німеччині. Поставки другою ниткою продовжуються, її технічні можливості повністю покривають об'ємні потреби клієнтів.

Працівники аварійних служб компанії та Державної пожежної служби огородили пошкоджену ділянку та негайно розпочали ремонтні роботи. Місце витоку виявили в водопропускній трубі під національною дорогою 92:

Відео дня

"Роботи не вплинуть на поточне постачання нафти та роботу національної дороги. Ризик для місцевих жителів відсутній. Причини інциденту наразі не відомі і будуть розслідуватися внутрішньою комісією, яка працює в PERN".

Нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід довжиною понад п'ять тисяч кілометрів збудували для транспортування російської нафти у країни Центральної та Західної Європи.

Він проходить через Білорусь до Польщі, Німеччини, України, Чехії, Словаччини, Угорщини, Литви та Латвії.

Нагадаємо, влітку Угорщина і Словаччина заявили, що припинили отримувати нафту від "Лукойлу" через українську заборону на транзит його ресурсів своєю територією.

Вас також можуть зацікавити новини: