Падіння котирувань почалося ще ввечері 23 червня.

Ціни на нафту різко впали на тлі заяви президента США Дональда Трампа про перемир’я між Ізраїлем та Іраном, що зменшило занепокоєння стосовно перебоїв з постачанням "чорного золота" з головного нафтовидобувного регіону, повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на початку торгової сесії у вівторок подешевшали на 2,08 долара, до 69,4 долара за барель. Падіння котирувань почалося ще ввечері 23 червня. Ціни, за підсумками вечірньої сесії, впали більше ніж на 6% і досягли найнижчого рівня з 11 червня.

Американська нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 2,03 долара, до 66,48 долара за барель. Як і у випадку з ф’ючерсами Brent, падіння котирувань нафти WTI почалося ще напередодні. За підсумками вечірньої сесії, ціни на американський нафтовий еталон впали на понад 6%, до найнижчого рівня з 9 червня.

Відео дня

У понеділок 23 червня Трамп оголосив, що Ізраїль та Іран повністю домовилися про припинення вогню, додавши, що Іран почне припинення вогню негайно, а через 12 годин те саме зробить Ізраїль. Якщо обидві сторони дотримуватимуться миру, війна офіційно закінчиться через 24 години, завершивши 12-денний конфлікт, зазначає видання. Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova, сказала:

"Якщо перемир'я буде дотримано, як було оголошено, інвестори можуть очікувати повернення до нормального рівня цін на нафту".

Трамп заявив, що "повне і тотальне" припинення вогню набуде чинності з метою припинення конфлікту між двома країнами.

"На тлі новин про припинення вогню премія за ризик, закладена в ціну на нафту минулого тижня, практично випаровується", - констатував Тоні Сікамор, аналітик IG.

Ціни на нафту

Як повідомляв УНІАН, на початку торгової сесії 23 червня ціни на нафту підскочили до п’ятимісячного максимуму через удари США по ядерних об’єктах Ірану.

Водночас, у другій половині дня ціновий тренд розвернувся, а на вечірній сесії котирування обвалилися до тижневих мінімумів.

Президент США Дональд Трамп заявив про перемир’я між Ізраїлем та Іраном. За даними ЗМІ, домовленість стала можливою за сприяння Катару.

Вас також можуть зацікавити новини: