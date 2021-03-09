Між ПАТ "Центренерго" та державними шахтами уже укладені прямі договори на поставку 893 тисяч тонн вугілля за ціною 1650 гривень/тонна, відвантаження за ними почалося з 4 березня.
Читайте такожУкраїна запускає два проекти із закриття держшахтПро це повідомляє прес-служба компанії.
"Спільне рішення про прямі поставки без залучення посередників вугілля державних шахт на ПАТ "Центренерго" напрацювали під час наради в Міністерстві енергетики за участі керівників "Центренерго" і Фонду державного майна України, після чого погодили його також із директорами вугледобувних підприємств.
Усі наступні контракти на постачання вугільного палива для ПАТ "Центренерго" також будуть укладатися напряму. Такі кроки здійснюються в рамках виконання п’яти основних завдань, поставлених новому керівництву компанії Фондом держмайна", - йдеться у повідомленні.
Що цьому передувало
- В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що вугілля на "Центренерго" з держшахт буде поставлятись за прямими договорами, минаючи посередників.
- В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що підтримує створення вертикально-інтегрованої компанії на базі "Центренерго" та державних шахт з її подальшою приватизацією.
- Кабмін на початку жовтня 2020 року затвердив план заходів щодо створення акціонерного товариства (АТ) за участю державних вуглевидобувних підприємств і ПАТ "Центренерго".
- Акціонерне товариство за участю "Центренерго" та держшахт може бути створене уже в першій половині 2021 року.
- Кабмін за пропозицією Фонду держмайна призначив новим в.о. генерального директора ПАТ "Центренерго" Юрія Власенка.
- Фонд держмайна повністю оновив склад дирекції ПАТ "Центренерго", призначивши 8 топ-менеджерів компанії на чолі з в.о. гендиректора Юрієм Власенком.
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