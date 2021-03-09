Усі наступні контракти на постачання вугільного палива для ПАТ "Центренерго" також будуть укладатися напряму.

Між ПАТ "Центренерго" та державними шахтами уже укладені прямі договори на поставку 893 тисяч тонн вугілля за ціною 1650 гривень/тонна, відвантаження за ними почалося з 4 березня.

Читайте такожУкраїна запускає два проекти із закриття держшахтПро це повідомляє прес-служба компанії.

"Спільне рішення про прямі поставки без залучення посередників вугілля державних шахт на ПАТ "Центренерго" напрацювали під час наради в Міністерстві енергетики за участі керівників "Центренерго" і Фонду державного майна України, після чого погодили його також із директорами вугледобувних підприємств.

Усі наступні контракти на постачання вугільного палива для ПАТ "Центренерго" також будуть укладатися напряму. Такі кроки здійснюються в рамках виконання п’яти основних завдань, поставлених новому керівництву компанії Фондом держмайна", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що вугілля на "Центренерго" з держшахт буде поставлятись за прямими договорами, минаючи посередників.

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що підтримує створення вертикально-інтегрованої компанії на базі "Центренерго" та державних шахт з її подальшою приватизацією.

Кабмін на початку жовтня 2020 року затвердив план заходів щодо створення акціонерного товариства (АТ) за участю державних вуглевидобувних підприємств і ПАТ "Центренерго".

Акціонерне товариство за участю "Центренерго" та держшахт може бути створене уже в першій половині 2021 року.

Кабмін за пропозицією Фонду держмайна призначив новим в.о. генерального директора ПАТ "Центренерго" Юрія Власенка.

Фонд держмайна повністю оновив склад дирекції ПАТ "Центренерго", призначивши 8 топ-менеджерів компанії на чолі з в.о. гендиректора Юрієм Власенком.

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Автор: УНІАН