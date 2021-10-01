Ціна блакитного палива підвищилася до майже 1200 дол. за тис.кубів.

Спотові ціни на газ у Європі продовжили рекордне зростання і сьогодні вранці досягли 100 євро за мегават-годину.

Про це свідчать дані на біржі ICE Futures.

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При перерахунку на вимірювання в кубометрах, ціна ф'ючерсу на листопад за індексом голландського TTF наблизилася до позначки 1200 дол. за тисячу кубометрів.

Після цього протягом декількох годин ціни на біржі показали зниження на 10%.

Згідно з даними біржі, ще 1 жовтня 2020 року газ коштував 14,6 євро за мегават-годину, або приблизно 180 доларів за тис. куб. м.

Серед основних причин рекордного зростання цін на природний газ в Європі - низькі запаси газу в сховищах за холодну зиму і слабкі темпи закачування, викликані дефіцитом пропозиції.

Ціна на газ: що необхідно знати

1 жовтня російський газовий монополіст "Газпром" зупинив транспортування газу через Україну в напрямку Угорщини. Це наслідок підписання між сторонами нового довгострокового контракту на постачання газу в обхід України.

Своєю чергою це також провокує зростання цін на газ в Європі.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, середньозважена вартість газу на європейських хабах до кордону України досягла 30 грн за кубометр.

Вартість газу безпосередньо впливає на тарифи на опалення, які вже цієї зими можуть істотно зрости.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через дії Росії, яка не поспішає нарощувати обсяги поставок газу в Європу, ціни на газ в Україні, як і в Європі, знаходяться на абсолютному історичному максимумі.

Автор: Ганна Бредіхіна