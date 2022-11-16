Зараз одночасно користуватися електроенергією можуть лише 30% абонентів області.

Для повного відновлення пошкоджених внаслідок ракетних ударів енергооб'єктів на Львівщині може знадобиться 8-12 місяців.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, зазначивши при цьому, що зараз одночасно користуватися електроенергією можуть лише 30% абонентів області.

"Наслідки ракетних ударів, які сталися на Львівщині вчора, гірші, ніж наслідки тих, які були у жовтні, адже два з трьох ударів, які зафіксували вчора, це повторні удари по об‘єктах критичної енергетичної інфраструктури нашої області", - заявив голова ОВА.

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Він додав, що усі три об‘єкти зазнали критичних ушкоджень.

"Щоб повністю відновити роботу енергооб’єктів у нашій області до довоєнних показників, треба 8-12 місяців", - наголосив Козицький.

Він зазначив, що енергетики працювали упродовж всієї ночі.

"Станом на цю годину Львівщина заживлена на 95%. Але прошу кожного та кожну по-особливому ощадливо споживати електроенергію, адже живлення відбувається за тимчасовою схемою", - підкреслив голова ОВА.

Удар по Україні 15 листопада:

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

Через масовану атаку РФ у ряді областей України ввели аварійні відключення світла.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану ракетну атаку Росії по Україні та підтвердив, що більшість ворожих ракет були випущені саме по енергетичній інфраструктурі України.

15 листопада 2022 року мобільні оператори звернулися до українців на тлі перебоїв зі зв'язком та інтернетом та попередили про проблеми зі зв'язком через відключення електрики.

16 листопада українців попередили про екстрені відключення світла.

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