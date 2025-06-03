У порівнянні з травнем минулого року експорт "струму" зріс у 22 рази.

У травні 2025 року Україна зменшила експорт електроенергії на понад 40% у порівнянні з квітнем - до 92,5 тис. МВт*год, повідомляє ExPro Electricity.

За даними видання, найбільше електроенергії експортувалось до Угорщини, майже 37% від загального обсягу. Зазначається, що постачання "струму" здійснювалося як в години сонячної активності, так і вночі, коли споживання мінімальне.

У порівнянні з квітнем, найбільше скоротився експорт до Молдови. Про причини скорочення постачання електроенергії закордон не повідомляється. Водночас, журналісти зазначають, що у порівнянні з травнем 2024 року експорт електроенергії виріс в 22 рази.

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Поряд з падінням експорту електроенергії, у травні спостерігалося зростання її імпорту. Згідно з даними видання, імпорт "струму" у травні 2025 року зріс на 3,6%, у порівнянні з квітнем 2025 року. Найбільше виросли обсяги імпорту з Молдови та Словаччини. Водночас, наша держава і далі критично залежна від електрики з Угорщини. Звідти ми отримаємо 40% від електричного імпорту.

Експорт електроенергії з України - останні новини

Евросоюз збільшив квоту на експорт електроенергії з України, однак, як пояснив енергетичний експерт Геннадій Рябцев, європейцям не завжди потрібна "зайва" українська електроенергія.

У свою чергу, міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що експорт електроенергії здійснюється лише за умови відсутності обмежень для українських споживачів.

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