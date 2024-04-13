Система втратила значний обсяг генерації електроенергії, заявив Галущенко.

Метою ударів російських окупаційних військ по енергетиці України є знищення маневрової генерації.

Таку заяву зробив міністр енергетики України Герман Галущенко. Зазначається, що внаслідок атак РФ на об’єкти української енергетичної інфраструктури система втратила значний обсяг генерації електроенергії.

"Удари з 22 березня відбуваються по енергетичній системі щодня, вони наймасштабніші, навіть якщо порівнювати з 2022 – 2023 роками. Ми втратили значний обсяг теплової та гідрогенерації. Також відбуваються удари по об’єктах передачі електроенергії. Ворог спланував усі удари, щоб знищити маневрову генерацію в країні", – наголосив Галущенко.

При цьому міністр додав, що попри атаки з боку РФ, "систему втримано, вона збалансована і сьогодні працює стабільно".

Удари по енергетиці: яка ситуація після атак РФ

Протягом останніх кількох тижнів російські окупанти завдають ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Під ворожими ударами опинилися Харківська ТЕЦ-5, ДніпроГЕС, Трипільська ТЕС та багато інших обʼєктів.

Внаслідок атаки 11 квітня, під час якої було повністю знищено Трипільську ТЕС, "Центренерго" заявило про втрату 100% генерації.

Міністр енергетики України Герман Галущенко в інтервʼю УНІАН зазначив, що ситуація в енергосистемі країни є складною, адже було втрачено багато генерації. Він додав, що через втрату потужностей Трипільської ТЕС та ДніпроГЕС в Україні спостерігається дефіцит електроенергії. Найскладнішою сиутація є в Харкові.

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