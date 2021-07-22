Європейська та американська преса розкритикували угоду Меркель та Байдена щодо "Північного потоку-2".

Американський президент Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель дійшли згоди щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Домовленості мають деякі спірні питання і багато українських ЗМІ відразу написали про" зраду", а що ж пишуть в іноземних ЗМІ.

Газопровід Молотова-Ріббентропа

The Telegraph назвав угоду "американо-німецькою зрадою". При цьому наголошується, що є певні сумніви в її гарантіях безпеки для України.

"За словами Держдепартаменту, угода "забезпечить неможливість використання Росією енергетичних потоків як зброю". Там є жорсткі слова про наслідки відключення газу. Ніхто не вірить жодне з цих слів", - зазначено в статті.

При цьому зазначено, що мета "Північного потоку-2" полягає в тому, щоб відібрати у східноєвропейських держав здатність до самооборони. Автор статті підкреслив, що газопровід не що інше, як інструмент російської зовнішньої політики.

"Північний потік-2"," або газопровід Молотова-Ріббентропа (пакт Молотова-Ріббентропа - підписаний в 1939 році документ з секретним протоколом про розподіл сфер впливу в Східній Європі між Гітлером і Сталіним, ред.), як кажуть у Польщі" - не дає Європі додаткового газу, а тільки розгортає потоки з України і Польщі в Балтійському напрямку", - пише Telegraph.

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Також у статті зазначено, що Німеччина готова пожертвувати дипломатичним капіталом заради проекту з невеликою комерційною цінністю, отруюючи відносини з Польщею і підносячи Україну на блюдечку Путіну". У статті передбачається, що Байден таким чином запобігти зближенню Росії і Китаю.

"Це - невеселе видовище. Вашингтон і Берлін між собою вирішили незавидну долю України. Вони це зробили навіть після того, як Путін минулого місяця майже глузливим тоном заявив, що Україна повинна показати добру волю в обмін на газові потоки. Українці можуть очікувати, що замерзнуть на смерть цієї зими, якщо не виконають його вимоги", - зазначає видання.

Крім того, автор зазначив, що Росія спеціально знизила подачу газу, щоб змусити європейців запустити "Північний пток-2", а надалі Європу може очікувати паливна криза.

"Газпром скоротив літні поставки, які необхідні щорічно для відновлення виснажених запасів. Це жорстка геополітична гра", - пише Telegraph.

Пережиток енергетичних воєн 90-х

У свою чергу The Washington Post пише, що домовленості між США і Німеччиною щодо "Північного потоку-2" поклали край суперечці між цими країнами.

"Це - геополітична помилка покоління, за якою майбутні російські диктатори в майбутні десятиліття будуть щорічно отримувати мільярди доларів вигоди", - йдеться в публікації.

При цьому в США сумніваються, що санкції змогли б зупинити будівництво газопроводу.

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Водночас експерти відзначають, що Європа в осяжному майбутньому замінить газ іншими джерелами енергії, тому суперечка по "Північному потоку-2" є "пережитком енергетичних воєн 1990-х".

"Адміністрація Байдена розуміє, що в США є більш важливі проблеми зовнішньої політики, ніж віддалений трубопровід, не меншим з яких є геополітична конкуренція з Китаєм. Ці проблеми вимагають сильного альянсу з такими партнерами, як Німеччина", - зазначено в публікації.

Велика перемога Путіна

Консерватори з The Wall Street Journal назвали американо-німецьку угоду "сигналом слабкості" Байдена і "великою стратегічною перемогою Путіна".

"США і Німеччина кажуть, що попросять Росію продовжувати платити Україні. Вони жартують?"- запитує видання.

При цьому в коментарі на угоду зазначено, що в разі подальших агресивних дій Росії проти України будуть накладені санкції, видання пише: "Ми чуємо, як над цим вже сміються в Кремлі".

Як раніше повідомляв УНІАН, президента Польщі Блажей Спіхальський заявив, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" є перемогою Росії, а Німеччина в цьому питанні порушила європейську солідарність у сфері енергетичної політики.

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Автор: Анастасія Горбачова