У президента Польщі також запевнили в підтримці України у разі загрози її енергетичній безпеці.

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" є перемогою Росії, а Німеччина в цьому питанні порушила європейську солідарність у сфері енергетичної політики.

Про це заявив речник президента Польщі Блажей Спихальський, повідомляє Польське радіо.

Спихальський нагадав, що рішення про побудову "Північного потоку-2" було ухвалене за кілька місяців після початку російської агресії в Україні.

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Також він зазначив, що завдяки цьому проектові Росія отримає великий вплив на європейський газовий ринок, а також заробить дуже великі гроші, які потім зможе використати, наприклад, для війни в Україні.

Спихальський також повідомив, що через будівництво газопроводу Польща вживає заходів для підвищення енергетичної безпеки і запевнив, що Польща підтримає Україну у разі загрози її енергетичній безпеці.

Сьогодні, 22 липня, посольство США в Україні оприлюднило спільну заяву США та Німеччини щодо підтримки України, Європейської енергетичної безпеки та загальних кліматичних цілей.

Згідно з домовленостями, США і ФРН обіцяють не допустити використання Росією енергоносіїв як зброї проти України.

Німеччина має намір призначити Спеціального посланника для підтримки переговорів між Україною і Російською Федерацією про продовження транзиту російського газу через територію України в Європу на термін до 10 років.

Німеччина заснує "Зелений фонд" для України і заохочуватиме залучення іноземних інвестицій у розмірі до 1 мільярда доларів. Також Німеччина має намір розвивати двосторонні енергетичні проекти з Україною.

У відповідь на це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна ініціює консультації з Європейською Комісією та Німеччиною через загрозу безпеці, яку створює газопровід "Північний потік-2".

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Північний потік-2: що відомо

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британсько-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 98%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Спорудження газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

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Автор: Олександр Топчій