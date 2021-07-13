Зеленський сказав, що Україна постачає газ на непідконтрольні уряду території ОРДЛО.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції після зустрічі з Ангелою Меркель зробив серйозну помилку у своїй заяві.

Зеленський сказав, що Україна постачає газ на непідконтрольні уряду території ОРДЛО, пише BBC Україна.

"Я сказав пані канцлер про ризики, про те, що Україна буде відключена від газу, транзиту газу та в цілому від газу, може таке статися. Вся територія України, і тимчасово окупована. Тож газ може не отримати і тимчасово окупована територія Донбасу, а це вже питання про гарантії безпеки на тих територіях, які на себе брали всі учасники нормандського формату", - заявив Зеленський.

Повідомляється, що так він намагався переконати Ангелу Меркель про небезпечність газопроводу "Північний потік-2" для України.

Постачання газу в ОРДЛО

До цього українська влада заперечувала, що непідконтрольним районам Донбасу постачають газ.

У жовтні 2019 року НАК "Нафтогаз України" оголосив, що інформація про постачання газу непідконтрольним уряду територіям Донецької та Луганської області є брехнею.

Зустріч Зеленського з Меркель

12 липня Володимир Зеленський провів чотиригодинні переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. За його словами, на них йому вдалось досягти спільного розуміння щодо необхідності вирішення безпекових питань, пов’язаних як з Донбасом, так і з проектом газопроводу "Північний потік-2".

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Автор: Олег Давигора